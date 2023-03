Condividi subito la notizia

Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha espresso piena solidarietà istituzionale e personale agli agenti della Polizia Locale che martedì 28 febbraio, mentre svolgevano regolarmente servizio, hanno subìto una violenta aggressione.

L’intervento tempestivo messo in atto dai quattro agenti – malgrado i rischi per la propria incolumità fisica – in una circostanza grave e deplorevole, ha assicurato, ha scritto il Sindaco in una nota inviata agli agenti della Polizia Locale, “il ripristino immediato della legalità in una pubblica piazza, dando una testimonianza concreta della presenza della massima istituzione cittadina.

Il Sindaco Palmisano, inoltre, ha manifestato la gratitudine sua e dell’Amministrazione Comunale agli agenti e ha augurato una rapida ripresa dalle lesioni riportate ai tre rimasti feriti.

Hits: 1

Correlati