Il Presidente di Assohotel della Confesercenti materana Giuseppe Stagno si chiede come mai, a seguito dei lavori di rifacimento terminati di Palazzo Lanfranchi, non siano state rimosse le sole impalcature ed i pannelli che affacciano sul tratto di strada di Via Casalnuovo dove il flusso dei pedoni e dei turisti è costretto, a causa di tali ingombranti presenze, ad impegnare la strada con rischio per la propria incolumità e la circolazione veicolare.

Rivolgendosi per vie brevi a chi in quel Palazzo ci lavora, non ha ottenuto alcuna risposta, ragion per cui attende, a nome delle imprese che ricevono domande dai turisti sulla presenza dell’ingombrante impalcatura apparentemente senza alcun senso, risposte puntuali.

La parola ora a chi è deputato alla risposta che speriamo vada verso una immediata rimozione degli ingombri che certamente non depongono bene per l’immagine della Città.

Matera, 18 gennaio 2023

