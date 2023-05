Condividi subito la notizia

Il Consiglio Comunale tenutosi ieri pomeriggio a Matera ha approvato a maggioranza, con il voto della maggioranza e di alcuni consiglieri di opposizione, la dichiarazione “Matera Città del Pane”.

Ampia soddisfazione in Assopanificatori l’associazione dei fornai aderente a Confesercenti Matera che ha visto realizzare la richiesta inoltrata al Sindaco Bennardi lo scorso 27 settembre, all’indomani della celebrazione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, terminato con la visita del Santo Padre a Matera, che proprio in quell’occasione, nella sua omelia definì “Matera Città del Pane” così come nelle giornate precedenti aveva fatto il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

E’ un traguardo finalmente raggiunto dalla categoria ma soprattutto dalla città di Matera – dichiara la Presidente Angela Martino – che per storia e tradizione porta il pane a simbolo delle sue genti e dei suoi luoghi; un ringraziamento va al Sindaco Bennardi e ai consiglieri che hanno creduto nella bontà della proposta avanzata dai fornai materani, con l’augurio che possano essere raggiunti altri importanti traguardi che continuino a portare la maternità in giro per il mondo.

Matera, 30 maggio 2023

