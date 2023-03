Condividi subito la notizia

Il Comune di Matera, su iniziativa del sindaco Domenico Bennardi, che ha la delega al turismo, sarà presente alle tre giornate (16-17-18 marzo) della 26esima edizione della Borsa Mediterranea del turismo (Bmt) a Napoli, in collaborazione con l’Azienda di promozione turistica di Basilicata e con un proprio desk. Un evento importante per la promozione del territorio al Sud, che si unisce al Ttg di Rimini e alla Borsa internazionale del turismo di Milano, in una visione strategica di consolidamento dei flussi turistici 2019 a livello nazionale e internazionale. La manifestazione b2b, che si rivolge alle agenzie di viaggio ed agli operatori, per l’edizione 2023 ospiterà i big del settore: dai tour operator alle compagnie aeree e di navigazione, dai giganti delle crociere agli enti del turismo internazionale e alle Regioni d’Italia, dagli hotel alle catene alberghiere. Un’area espositiva di 12mila metri quadri che ospiterà 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 140 buyers, 12 regioni e 26 paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop b2b tematici: l’incontro di benvenuto con 60 operatori internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia, l’incontro “Terme, Benessere&Vacanza Attiva”, con 20 buyers; e poi “Incentive&Congressi”, con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry e il workshop “Turismo Sociale”, con 50 Cral decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.

