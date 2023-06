Condividi subito la notizia

Il convegno nazionale sulla Transumanza che si svolgerà il 23 giugno 2023 presso il Palazzo Ducale di Tricarico e coinvolgerà esperti, studiosi e appassionati di transumanza provenienti da tutto il Paese sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il 22 giugno, alle ore 10:30 presso la “Sala Basento” della Direzione alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, a Potenza.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella, che sottolinea “l’importanza della transumanza in quanto antica pratica che coinvolge il movimento di greggi lungo percorsi tradizionali consentendo loro di spostarsi dalle aree di pascolo invernali a quelle estive. In Basilicata, questa pratica ha radici profonde e rappresenta un legame indissolubile con la storia e la cultura della regione. Il Convegno sulla Transumanza – aggiunge Galella – è un’occasione unica per esplorare i molteplici aspetti di questa tradizione e riflettere sul suo significato nel contesto contemporaneo. La presentazione in conferenza stampa ha lo scopo di anticipare i diversi argomenti di rilevanza storica, sociale, religiosa ed economica legati alla transumanza. Inoltre, l’evento del 23 sarà arricchito da un programma carico di attività: conferenze, mostre fotografiche e visite guidate a luoghi di interesse storico e naturalistico legati alla transumanza e al Paese che ha dato i natali cento anni fa al poeta Rocco Scotellaro”.

