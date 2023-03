Condividi subito la notizia

“Ho molto apprezzato l’appello che il Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, che rivolgendosi al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha sottolineato le potenzialità dello sport non solo da un punto di vista della salute, ma anche da quello economico e sociale. E condivido anche il rammarico per il sottoutilizzo delle strutture e delle potenzialità sportive in Basilicata, frutto di decenni di scelte sbagliate o mancate. Mi fa piacere sottolineare che abbiamo invertito la direzione, con una programmazione finalmente messa a terra: penso agli eventi già organizzati e fissati in Basilicata e allo stanziamento di 42 milioni di euro dal PNRR in favore dei Comuni del Sud, una grande opportunità riservata alle regioni meridionali. Lo sport è volano di cultura, salute, turismo e industria”. Lo afferma in una nota l’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Alessandro Galella.

