Il direttivo dell’ Associazione Turistica Pro Loco Barile Aps nell’ultima riunione all’unanimità per acclamazione ha eletto le cariche sociali per il quadriennio 2023-2027. Alla guida della Pro Loco Barile è stato riconfermato il Presidente Rocco Franciosa, mentre Daniele Bracuto sarà Vicepresidente, Renato Paternoster Segretario, Nicola Grimolizzi Tesoriere, Sabina Gagliardi, Eufemia Telesca e Lorenzo Gagliardi consiglieri componenti del direttivo della storica associazione turistica fondata nel 1966. Il Presidente Rocco Franciosa nel ringraziare per la fiducia ha dichiarato “con grande emozione e responsabilità continuiamo il nostro lavoro di volontariato per la promozione del patrimonio culturale della nostra comunità arbereshe del Vulture insieme al Comune, all’ Apt Basilicata e alla Regione che ringraziamo sin d’ora per il sostegno. Contiamo – ha proseguito Franciosa – sull’impegno e la partecipazione attiva di tutti i soci volontari per realizzare le prossime attività associative con la collaborazione delle associazioni locali”. La Pro Loco Barile Aps che aderisce all’ Ente Pro Loco Basilicata Aps affiliata Ente Pro Loco Italiane Aps e Promozione Italia proseguirà l’impegno attivo nei progetti di Servizio Civile Digitale e Servizio Civile Universale con i bandi nazionali di prossima emanazione per offrire alle nuove generazioni l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e di crescita socio – culturale. Il direttivo è già al lavoro per l’organizzazione dei prossimi eventi di promozione enogastronomica e turistica che si svolgeranno per le vie del centro storico: sabato 5 agosto 2023 “Aglianico sotto le stelle”, mentre sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 la Sagra “Tumact Me Tulez – Festival dell’Aglianico e dei prodotti tipici del Vulture”. A breve sui canali social Pro Loco Barile e sul sito internet www.prolocobarile.info saranno pubblicati il programma degli eventi e la nuova guida storica – turistica – culturale con il progetto sperimentale Qrcode UnicoSi per la valorizzazione del patrimonio storico locale e dei prodotti tipici.

