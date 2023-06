Condividi subito la notizia

“Quando le istituzioni si uniscono per lavorare a fornire strumenti adeguati per la formazione e l’istruzione, oltre che ambienti confortevoli, la scuola tutta ne esce migliore in termini di percorsi anche inclusivi a 360 gradi. Non ci sono scuole di serie A o di serie B, scuole di città come nei capoluoghi di Matera e Potenza, e scuole di periferia. Semplicemente sul territorio materano e lucano bisogna operare, ognuno per la sua parte, affinché l’offerta formativa di Licei, Tecnici e Professionali possa essere quella più adeguata ai territori, alle vocazioni delle varie aree e, soprattutto, alle aspettative delle studentesse e degli studenti a noi affidati nel loro percorso di crescita e formazione.

Con l’inaugurazione del campo esterno di calcio a 5, iniziativa importante sia per il professionale per l’agricoltura di Garaguso che per l’intero IIS Carlo Levi e per l’area del comprensorio, si aggiungono, infatti, altre opportunità non solo al plesso che offre percorso di professionale per l’agricoltura canonico ma anche un frequentato percorso omologo, serale e per adulti lavoratori.”

Lo dichiara il Dirigente Scolastico dell’IIS Carlo Levi Caterina Policaro.

“L’IIS Carlo Levi, infatti, si compone del professionale per l’agricoltura a Garaguso ma anche del tecnico economico con il nuovo indirizzo autorizzato a partire da settembre prossimo a Grassano e di due licei scientifico e delle scienze umane nelle sedi di Tricarico e Irsina.

Ringrazio il Presidente Marrese per aver fatto in modo che tutto questo fosse messo finalmente nelle disponibilità di una scuola che guarda a questo anno scolastico al termine oramai ma, soprattutto, al nuovo che comincerà a settembre. Dai trasporti all’edilizia, dai servizi agli impianti sportivi, la scuola ha necessità che tutte le istituzioni coinvolte e i vari attori, ognuno per la sua parte, agiscano in sinergia.

Spiace, purtroppo, aver dovuto leggere anche di polemiche inutili e sterili sui social in merito alla iniziativa, voluta dalla Provincia ente proprietario, da parte di docenti dell’IIS Carlo Levi, che lasciano il tempo che trovano. Io posso solo ringraziare, piuttosto, il lavoro e l’organizzazione messe in campo dai docenti tutti della sede di Garaguso, dai docenti di Scienze motorie delle 4 sedi per il piccolo e simbolico quadrangolare tra squadre di Garaguso, Grassano, Tricarico e Irsina, giocato anche in ricordo di Pierangelo Gentile, studente del Liceo di Irsina deceduto purtroppo esattamente una anno fa. Ringrazio le studentesse e gli studenti dell’IPSSASR che, mai come questo anno scolastico, hanno contribuito alla cura degli ambienti esterni ed interni della scuola e dell’azienda agraria unendo competenze tecnico pratiche di cura del verde e delle piante a quello del voler vivere ogni giorno in un ambiente scolastico che, con l’impegno di tutti, può solo e sempre migliorare.”–

