Non mi meravigliano le dimissioni del dott. Matteo Orciuli, nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera,

Solo pochi giorni fa, dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale -Roberto Cifarelli-, avevo presentato una interrogazione in Consiglio regionale riguardo alla recentissima nomina del dott. Orciuli a nuovo direttore amministrativo della Asm di Matera, eccependo che dal curriculum allegato alla delibera di nomina non si evincevano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 502/92. La nomina appariva di dubbia legittimità.

Le odierne dimissioni sono la conferma di quanto avevamo denunciato e dimostrano l’imbarazzo politico che si è determinato in seno alla Giunta regionale, sottolinea il capogruppo PD. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, e l’Assessore alla salute, Francesco Fanelli, sono tenuti a rispondere alla predetta interrogazione consiliare con la quale vogliamo ancora capire se la Direttrice Generale dell’ASM Sabrina Pulvirenti sia formalmente e legittimamente ancora in carica in virtù dell’approvazione del consuntivo 2021 dell’ASM chiuso con un forte squilibrio di bilancio.

Non è più tollerabile il comportamento omissivo del Presidente della Regione. Dopo questo ennesimo scivolone riteniamo che la stessa Pulvirenti debba avere un sussulto di orgoglio rassegnando le proprie dimissioni, altrimenti lo stesso Bardi tolga la testa da sotto la sabbia, prenda coscienza del degrado amministrativo che si ripercuote sulla “salute” della sanità in provincia di Matera, e sollevi la Direttrice dall’incarico.

Dal canto nostro conclude Roberto Cifarelli, ci faremo promotori di una raccolta di firme per giungere finalmente alle dimissioni della Direttrice Generale Pulvirenti.

Matera, 30 gennaio 2023

