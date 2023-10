Condividi subito la notizia

Da lunedì 9 ottobre sarà operativo il Centro Comunale di Raccolta (CCR) sulla Strada Provinciale 53 per Matera (direzione Picciano).

Per garantire il necessario avvicendamento, la continuità del servizio e per dare la possibilità all’utenza di essere maggiormente informata, fino al 15 ottobre sarà operativo e funzionante anche il CCR in Contrada Graviglione.

A gestirlo sarà la Società Raccolgo Srl che si occupa del Servizio di Igiene Urbana nel nostro Comune.

Si conclude l’iter iniziato nel 2013, quando l’allora “Provincia di Bari” inserì la proposta progettuale del Comune di Gravina di realizzare un centro di raccolta dei rifiuti, nell’elenco delle opere da realizzare per l’Aggiornamento del Piano di Attuazione degli interventi previsti dal Programma Regionale per la tutela dell’Ambiente.

L’intervento per la realizzazione del CCR sulla SP 53 ha ricevuto un finanziato di 306 mila euro dalla Regione Puglia.

Dichiarazione del Sindaco di Gravina in Puglia Dr. Fedele Lagreca

L’apertura del CCR sulla sulla Strada Provinciale 53 rappresenta la fine di un incubo fatto di proroghe e rinvii di natura burocratica.

Auspico che questo CCR molto più vicino all’abitato dia nuova linfa ai comportamenti virtuosi di quei cittadini che hanno sempre lamentato l’eccessiva distanza con il CCR in Contrada Graviglione.

Siamo a lavoro per risolvere gli ultimi intoppi di natura burocratica che ci consentiranno di aprire il Centro di Raccolta in zona Pip.

