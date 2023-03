Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Due importanti provvedimenti a favore della comunità pomaricana, annunciati dal sindaco Francesco Mancini nelle scorse ore. Attraverso una nota dell’Amministrazione Comunale infatti, il primo cittadino ha reso noto alla cittadinanza: “ Contributo per il pagamento delle utenze e dono del pacco alimentare. Così Pomarico rinnova la vicinanza alle famiglie in difficoltà economica. Una vicinanza concreta ai soggetti e alle famiglie in stato di disagio economico per la fornitura di prodotti agro alimentari. L’Amministrazione comunale di Pomarico – ha spiegato il primo cittadini – ha deciso di proseguire con la convenzione con il “ Banco delle opere di carità Basilicata” anche per l’anno 2023. Abbiamo voluto così continuare nella concretezza di un aiuto che arriva a soggetti e famiglie che non stanno vivendo un momento facile sotto il profilo economico. L’avviso pubblico – si legge ancora nella nota – è rivolto a chi sta risentendo più di altri la crisi economica o a chi ha perso l’unica fonte di reddito in un momento storico segnato da tante crisi mondiali. Questa misura – aggiunge e precisa il sindaco Mancini – arriva subito dopo l’altro avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche e della Tari 2022. Con queste due importanti misure, abbiamo voluto dare un messaggio di vicinanza a chi molte volte vive momenti di sconforto non solo economico, ma soprattutto sociale”.

