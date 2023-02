Condividi subito la notizia

Nei giorni scorsi il Comune di Gravina ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Circolo velico lucano (società sportiva dilettantistica) di Policoro (Mt).

Tale protocollo si fonda su una serie di propositi che i due organismi si impegnano a perseguire che vanno dalla diffusione della cultura dello sport in ambiente naturale, alla realizzazione di un polo formativo dove giovani ed adulti possano acquisire competenze per progettare percorsi itineranti per lo sviluppo di un turismo scolastico; passando per la promozione e la formazione sulle tematiche storiche, ambientali ed archeologiche delle rispettivi territori e la promozione delle bellezze presenti sul territorio con azioni di turismo ecosostenibile.

Per fare ciò, l’Ente comunale si impegna a sensibilizzare e informare le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni, le parrocchie e gli enti con il quale collabora delll’esistenza del protocollo, avviando iniziative comuni tese allo sviluppo dello sport con riferimento alla crescita sociale ed alla massima diffusione dell’attività sportiva per tutti, sostenendo ed attuando insieme al Circolo Velico Lucano una serie di progettualità legate alla valorizzazione dei propri beni, facendoli conoscere al di fuori dei confini territoriali.

Mentre il Circolo Velico Lucano si impegna a formare gli studenti che parteciperanno al polo formativo, affinché possano realizzare e progettare percorsi ed itinerari per il turismo scolastico; proporre alle istituzioni pubbliche e private progettualità da realizzare ad integrazione ed arricchimento delle normali attività istituzionali per promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze sulle tematiche storico-culturali del territorio e sugli sport nautici ed ambientali in esso praticabili.

Da questo connubio che avrà durata triennale, le parti cercheranno di trarre importanti benefici, partendo dal coinvolgimento dei più giovani, garantendo loro una serie di attività

Il Circolo Velico Lucano si farà promotore anche di attività di marketing territoriale, facendo conoscere il nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale al di fuori dei confini territoriali mediante visite guidate.

