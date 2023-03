Condividi subito la notizia

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Martina l’avviso pubblico – n. 29 del 21 marzo 2023 – per la presentazione delle autocandidature per la costituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Martina.

Le istanze saranno esaminate, in via istruttoria, da un gruppo di lavoro composto dal Dirigente del V Settore Servizi alla Persona e da due funzionari del Comune che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal bando.

La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta e recante la dicitura: “Domanda per la nomina a componente della commissione per le pari opportunità” dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2023 mediante una delle seguenti modalità:

– consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune

– tramite pec all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Ai fini dell’ammissione le domande dovranno pervenire comunque entro e non oltre i termini di scadenza indicati. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione. Non saranno prese in esame le domande prive di sottoscrizione o incomplete.

I componenti della Commissione Pari Opportunità – come prevede il Regolamento della stessa Commissione – sono 7, vengono scelti per auto candidatura a seguito di avviso pubblico e prestano la propria attività in modo gratuito.

L’avviso e il format per la presentazione della domanda sono scaricabili al seguente link:

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1010292_876_1.html

