Con ben 909 famiglie attive e una percentuale di 43,18 sulla lista totale dei selezionati, Matera si attesta tra le prime città d’Italia per l’auto compilazione online del questionario statistico annuale obbligatorio del censimento Istat. Il dato dell’ufficio Statistiche (Ufficio di censimento) del Comune, emerge dal “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022”, conclusosi alla mezzanotte dello scorso 22 dicembre. Per il 2022, il totale delle famiglie campione per la rilevazione da lista, è stato di 2.105, con 968 famiglie intervistate a domicilio dai rilevatori, pari al 45,99% del totale di quelle da lista. Sono 54, invece, le famiglie non trovate perché non contattabili; 30 quelle non individuabili e 144 non intervistate per altri motivi. Oltre i numeri che riguardano la rilevazione da “Lista”, per un quadro complessivo bisogna aggiungere 1.165 famiglie coinvolte nella rilevazione “Areale”, delle quali 928 sono state intervistate a domicilio dai rilevatori, e per questa modalità di rilevazione non sono state registrate auto compilazioni. I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2023. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità; nel 2022 hanno partecipato 1 milione e 326.995 famiglie in 2.537 comuni sull’intero territorio nazionale. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

