Condividi subito la notizia

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a nome dell’Amministrazione comunale si congratula con l’arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Pino Caiazzo, per la nomina ad amministratore apostolico anche nella Diocesi di Tricarico, rimasta vacante dopo il trasferimento di monsignor Intini a Brindisi-Ostuni. “A monsignor Caiazzo -dice Bennardi- auguriamo di poter svolgere in armonia e serenità questo nuovo impegnativo compito, come guida spirituale delle comunità cattoliche comprese nella Diocesi di Tricarico, territorialmente omogenea con Matera. Un incarico di grande responsabilità, a cui siamo sicuri che monsignor Caiazzo saprà rispondere con la sua saggezza, capacità e fede. A lui ed ai suoi collaboratori vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Matera, 9 febbraio 2023

Hits: 2

Correlati