Condividi subito la notizia

Dopo il periodo di sperimentazione, con risultati importanti in termini di risposta turistica, l’assessore comunale alla Mobilità, Giuseppe Digilio, in pieno accordo con il presidente dell’Ente Parco della Murgia materana, Michele Lamacchia, ha deciso di rendere stabile per tutto il periodo estivo, il servizio di bus navetta per il belvedere di Murgia Timone e linea Sassi. Una scelta di mobilità sostenibile, che impedirà la circolazione di auto e mezzi privati in una delle zone più suggestive della città da cui si inerpica il percorso tra le meravigliose vie rupestri. Un segnale di attenzione alle aspettative degli operatori turistici, alle guide ed ai tanti turisti che continuano ad apprezzare questo nostro approccio sostenibile alla mobilità nel parco. Il trasbordo da e per Jazzo Gattini e belvedere di Murgia Timone, sarà garantito a partire da domani (17 giugno), per tutti i weekend e nei giorni festivi dal vettore urbano Miccolis, con partenza da San Pietro Caveoso e piazza Matteotti. Soddisfatto l’assessore Giuseppe Digilio: “Un primo autentico segnale di attenzione verso quello che pensiamo debba diventare, nel prossimo futuro, la fruibilità degli spazi di pregio della città. Aperta a tutti sicuramente, ma nel rispetto dell’ambiente. Un concetto di sostenibilità, che intendiamo perseguire anche con l’attuazione del Pums”.

Hits: 2