Riattivata la conferenza di servizi per il progetto della “linea rossa” delle Brt, le linee elettriche di superficie a corsia dedicata che rivoluzioneranno il trasporto cittadino.

Durante l’incontro, cui ha partecipato anche il sindaco Rinaldo Melucci, sono state affrontate diverse questioni riguardanti la chiusura del progetto definitivo, propedeutico alla pubblicazione della gara per l’appalto integrato che contemplerà progetto esecutivo e lavori, con un investimento di circa 100 milioni di euro.

«Dopo aver chiuso l’analogo procedimento per la “linea blu”, che con la “linea rossa” definirà gli itinerari delle Brt per quasi 60 km – ha spiegato il primo cittadino – andiamo avanti con il progetto per consegnare a Taranto il sistema di mobilità sostenibile più evoluto d’Italia. Un percorso che stiamo accompagnando con una graduale transizione del parco mezzi di Kyma Mobilità verso sistemi ibridi ed elettrici che, a regime, si integreranno con le Brt per coprire l’intero territorio comunale con emissioni notevolmente ridotte, se non azzerate».

«In base ai pareri che si attendono dai vari enti interessati – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno, anch’egli presente alla conferenza di servizi – si prevede la chiusura del procedimento per il mese di giugno, con il conseguente adeguamento dei livelli progettuali. È una grande prova offerta dai nostri uffici, cui va il ringraziamento dell’intera amministrazione, perché si stanno misurando con un progetto di dimensioni storiche, offrendo una performance invidiabile».

