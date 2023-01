Condividi subito la notizia

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani

E va bene, piove. C’è il maltempo, ma, diciamolo fuori dai denti, con un po’ di attenta manutenzione del territorio certi problemi potremmo evitarli o quanto meno mitigare l’impatto di eventi atmosferici più o meno estremi.

Per esempio: pulire le cunette; pulire i tombini; potare gli alberi; pulire il letto del fiume Sinni.

Ha ragione da vendere chi mi segnala una scarsa attenzione verso attività di manutenzione che dovrebbero essere ordinarie e che invece non vengono svolte nemmeno in via straordinaria. E aveva ragione da vendere il mio mentore e compagno Marco Pannella quando affermava che il dissesto idrogeologico è figlio del dissesto ideologico. Nulla di nuovo, ahimè, nel paese in cui ad ogni tragedia, dal Vajont in poi, piangiamo lacrime di coccodrillo e poco facciamo per in sicurezza il territorio.

