“La recente tornata elettorale ha fatto registrare ottimi risultati a livello nazionale da FdI. Viva soddisfazione per i consensi ricevuti e grande fiducia per il prossimo ballottaggio del 28 e 29 maggio. Tra i capoluoghi di provincia ben quattro comuni, Latina, Sondrio, Treviso e Imperia vanno al centrodestra, due al centro-sinistra, Brescia e Teramo, si andrà invece al ballottaggio nei comuni di Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa e Siena. La premier Meloni prendendo atto della situazione, ha ribadito la necessità delle riforme, il tutto in un contesto di crescita, a conferma della concretezza della politica economica, accompagnata dalla fiducia di famiglie e di imprese nell’attuale esecutivo”. Lo afferma il consigliere regionale di FdI Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale del partito. “Al contrario delle precedenti tornate elettorali intermedie, dove gli schieramenti di Governo pativano delle forti perdite, il voto appena concluso – continua Quarto – delinea una rinnovata fiducia nella maggioranza, nella sua politica e nel suo modo di gestire le tante problematiche di carattere nazionale e non, imperanti in questi mesi. In poche parole, una forte iniezione di fiducia che troverà ulteriore conferma nei prossimi ballottaggi. Lo stesso Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzativo del partito ha affermato a chiare lettere che il Governo e la maggioranza convincono e che uniti sono ancora più forti. In Basilicata – dichiara il consigliere – il centrodestra in generale e FdI in particolare, ottengono risultati positivi in molti comuni, in altri laddove si è deciso ‘incomprensibilmente’ di non andare uniti, l’elettorato lucano spesso non ha capito il significato di tale inutile frammentazione. A riprova di quanto detto, in provincia di Matera, nei due comuni chiamati al voto, Scanzano Jonico e Tricarico, le liste di centro-destra hanno vinto ampiamente nel comune jonico e hanno sfiorato, invece, il successo nell’altro, non ottenendolo per una manciata di voti, meno di quaranta. In provincia di Potenza FdI ha riconfermato il sindaco uscente Giovanni Setaro a Muro Lucano, risultando ben suffragata nei consensi ottenuti nei comuni di Lavello e Ruvo del Monte”. “Resta il rammarico – continua Quarto – e la non positiva constatazione che i risultati non si improvvisano, ma si costruiscono solo con un lavoro costante e mirato del partito. Bisogna fare questo, non adagiandosi su schemi precostituiti, ma aprendosi all’ascolto di tutte le componenti sociali con un’opera di armonizzazione e integrazione delle tante nuove energie che la comunità offre. Bisogna tutti, con spiccato senso civico ritornare con capacità e competenza ad affrontare, analizzare e risolvere le molte problematiche che caratterizzano il nostro vivere quotidiano. Operazione questa, egregiamente svolta dal gruppo consiliare regionale di FdI, ad unisono con i componenti, sempre espressione di FdI della Giunta regionale”. “In conclusione – afferma Quarto – mi sembra doveroso rivolgere gli auguri di buon lavoro al neo sindaco di Scanzano, il consigliere regionale Pasquale Cariello e al riconfermato sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro che al secondo mandato ripeterà gli ottimi risultati già conseguiti col primo”.

