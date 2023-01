Condividi subito la notizia

La Protezione Civile lo ha messo a disposizione dei Comuni lucani

Un software a disposizione di tutti i Comuni lucani per segnalare con tempestività eventuali danni causati dal meteo avverso. Lo ha messo a disposizione l’ufficio regionale della Protezione Civile per favorire le comunicazioni in caso di rischio idraulico o idrogeologico.

L’obiettivo è quello di creare una banca dati che consentirà una migliore gestione multirischio al fine di programmare interventi da parte dei soggetti istituzionali preposti ad intervenire.

La Protezione Civile ha inviato una nota a tutti i sindaci lucani indicando la procedura d accesso alla piattaform per poter inserire dai e segnlazioni.

Il dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile della Basilicata, l’ingegner Giovanni Di Bello, illustra la procedura e le finalità del software. Ascolta il podcast.

