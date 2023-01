Condividi subito la notizia

È online il bando di partecipazione per Residenze Teatrali indetto dal Teatro delle Forche per l’annualità 2023 del progetto FUTURO PROSSIMO VENTURO Residenze per Artisti nei territori, cofinanziato dalla Regione Puglia in accordo col Ministero della Cultura attraverso l’Intesa Stato/Regioni.

Si tratta di un bando per l’assegnazione di tre Residenze per l’anno in corso, teso a promuovere il teatro contemporaneo e la nuova creatività. Si rivolge a compagnie o a singoli artisti che stiano avviando, portando a compimento un nuovo progetto di ricerca artistica finalizzato o meno alla produzione.

Ai vincitori si offre una residenza creativa della durata di quindici giorni, a Massafra (TA), e un contributo di produzione.

Destinatari

Possono partecipare alla selezione artisti e compagnie teatrali che operino con finalità professionali nelle arti performative contemporanee in particolare del teatro, sul territorio nazionale e internazionale. Sono escluse dalla selezione le compagnie amatoriali. Un’attenzione particolare sarà posta alle realtà artistiche presenti sul territorio della Regione Puglia e ad artisti agli inizi del loro percorso.

Tipologia di progetti ammissibili

Sono ammessi progetti di produzione di spettacoli di teatro contemporaneo, teatro per l’infanzia, teatro danza, teatro musicale.

Materiali per la selezione e scadenze

Per partecipare al bando FUTURO PROSSIMO VENTURO gli artisti/compagnie dovranno candidarsi inviando entro e non oltre il 3 febbraio 2023 – ore 12.00, una mail con oggetto “CANDIDATURA_RESIDENZA FUTURO PROSSIMO VENTURO” all’indirizzo email infoteatrodelleforche@gmail.com corredata dei seguenti materiali: scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti; allegati (breve biografia dell’artista o compagnia e delle persone coinvolte); materiale foto e video del progetto che si intende candidare, ovvero – se non disponibile – showreel di lavori precedenti.

I risultati della selezione verranno comunicati entro il 10 febbraio 2023 e successivamente pubblicati sul sito www.teatrodelleforche.com.

Tutte le info, il bando e la scheda di partecipazione al link: https://www.teatrodelleforche.com/residenza/futuro-prossimo-venturo-artisti-nei-territori.html.

Massafra, 25 gennaio 2023

