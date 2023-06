Condividi subito la notizia

L’ATER di Matera ha consegnato negli scorsi giorni le chiavi di cinque alloggi alle famiglie residenti nei comuni di Matera e provincia. Due appartamenti sono stati assegnati nella città di Matera, mentre i restanti tre, rispettivamente nei comuni di Policoro, Rotondella e Stigliano. Queste assegnazioni rappresentano una significativa risposta alle necessità abitative della provincia di Matera e sono state rese possibili grazie alla restituzione volontaria di alloggi da parte di precedenti assegnatari e all’esecuzione di provvedimenti di sfratto. Prima della consegna, alcuni appartamenti sono stati sottoposti a lavori di manutenzione a cura dell’Ente, al fine di garantire condizioni abitative ottimali ai nuovi assegnatari. In particolare, a Policoro è stato assegnato un appartamento a piano terra, appositamente adattato per essere accessibile a persone con disabilità. In quest’ultimo caso l’Amministratore Unico dell’Ente, Lucrezia Guida ha voluto consegnare personalmente le chiavi dell’alloggio all’assegnatario, assieme al Sindaco di Policoro Enrico Bianco, all’Assessore al Patrimonio del comune Giuseppe Montano e al funzionario ATER MATERA Giancarlo Di Caro, per testimoniare l’attenzione e la vicinanza dell’Ente alle fasce più deboli della società. “L’attività dell’Ater Matera prosegue incessantemente nell’obiettivo di offrire a un numero sempre maggiore di inquilini una casa confortevole”, ha affermato l’Amministratore Unico Lucrezia Guida “prestando particolare attenzione agli inquilini con bisogni speciali, al fine di assicurare loro una soluzione abitativa adeguata”.

Nella foto allegata la consegna delle chiavi all’inquilino di POLICORO (MT) da sx l’assessore Montano, il sindaco di Policoro Bianco, l’inquilino, l’AU dell’ATER Lucrezia Guida e il funzionario ATER Giancarlo Di Caro

