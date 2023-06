Condividi subito la notizia

Lunedì 5 giugno, l’Amministratore Unico dell’ATER Matera Lucrezia Guida assieme al Sindaco del Comune di Stigliano – Francesco Micucci, hanno effettuato diversi sopralluoghi in alcuni immobili a gestione ATER MATERA per definire l’avvio di un importante intervento di manutenzione delle facciate di fabbricati di proprietà regionale situati tra via Turati e Via Trifoglio. Durante la ricognizione che ha interessato anche altri immobili, a cui hanno preso parte anche il dirigente tecnico ATER Pasquale Lionetti, tecnici del comune e l’assessore alle politiche sociali Anna Carmela Vinelli, sono emerse gravi criticità in alcuni di questi. L’intervento di manutenzione delle facciate è finalizzato prioritariamente al ripristino delle parti danneggiate e ammalorate per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica oltre alla corretta conservazione dell’edificio. L’investimento previsto per questo progetto è di circa 300.000 euro, finanziato attraverso i fondi di reinvestimento rivenienti dalle vendite degli alloggi dell’ATER di Matera. Le procedure di appalto per l’intervento di manutenzione si prevede che possano avere inizio entro il prossimo mese di settembre.

L’occasione è stata utile all’ A.U. dell’ATER di Matera e al sindaco di Stigliano per ascoltare direttamente le esigenze degli inquilini e per consolidare l’impegno a lavorare in stretta collaborazione per assicurare l’efficace realizzazione di questo e altri progetti di manutenzione. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di pianificare e organizzare le fasi di questa importante operazione, e si è discusso della possibilità di reperire fondi regionali da destinare a interventi di natura strutturale sui vecchi immobili di edilizia residenziale pubblica, siti nel comune di Stigliano. “La presenza dell’ATER nei comuni del territorio della Provincia di Matera dimostra la sensibilità dell’Ente a voler sostenere le fasce più deboli, ma questo impegno non è sufficiente se alla base non ci sono risorse adeguate che possano garantire un’attività di manutenzione continua per migliorare la qualità della vita degli abitanti.” – conclude Lucrezia Guida. Il sindaco Francesco Micucci infine ha ringraziato l’ATER di Matera e in particolare l’Amministratore Unico Lucrezia Guida e la struttura tecnica dell’Ente per la grande attenzione riservata al Comune di Stigliano negli ultimi tempi e alla forte sinergia che si è creata fra i due Enti.

