Si terrà nelle giornate di domani, sabato 18, e domenica 19 marzo, negli spazi del Palazzetto dello Sport di San Pio (Strada Catino 1, uscita statale 16 Bari Santo Spirito), “La città del disco – Mostra scambio vinili rari e da collezione”, l’evento organizzato dall’associazione Puglia Eventi in collaborazione con il Municipio V.

Per l’occasione 40 tra espositori collezionisti, hobbisti e operatori del settore daranno vita a una due giorni di mostra / scambio / vendita di dischi in vinile, CD, musicassette degli anni ’60-’70-’80-’90. Vecchi LP con copertine iconiche che raccontano la storia musicale mondiale attraverso il tempo.

“Grazie alla disponibilità del presidente Brandi e dei gestori del Palazzetto di San Pio abbiamo la possibilità di fare conoscere questo meraviglioso mondo – commenta Michele Cocco dell’associazione culturale Puglia Eventi – e siamo certi di poter ripetere a breve questo evento “.

“L’universo del vinile approda nel Municipio V con un evento molto atteso – dichiara il presidente Vincenzo Brandi – che sarà solo il primo di una programmazione interessante. Abbiamo fortemente voluto che questo appuntamento fosse organizzato nel Palazzetto di San Pio per proseguire nel percorso di valorizzazione di un impianto che ha grandi potenzialità non solo come contenitore sportivo, ma anche come location per eventi culturali, musicali e di socializzazione, come in questo caso”.

