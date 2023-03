Condividi subito la notizia

“Nella giornata mondiale dell’acqua vogliamo ribadire, ancora una volta, la necessità di mettere in campo ogni azione possibile affinché la Basilicata, terra ricca di serbatoi acquiferi, possa affrontare le grandi sfide che i cambiamenti climatici stanno già imponendo”. Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale di Azione, che aggiunge: “per fare questo è necessario avviare una vera e propria campagna di sensibilizzazione pubblica sulla lotta allo spreco dell’acqua e, contestualmente, dotare gli uffici regionali, in senso lato, e quelli di Acquedotto Lucano di ulteriori risorse e competenze per ideare e perseguire le migliori strategie per il raggiungimento dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030”.

“Riteniamo sia necessaria per la Regione Basilicata – continua Pessolano – una conferenza programmatica sull’acqua, che possa coinvolgere le migliori intelligenze pubbliche e private, le università, gli istituti di ricerca e le imprese e le startup che possono dare un contributo di merito per la scrittura di nuove e urgenti politiche”.

“L’acqua lucana -conclude il leader di Azione – rappresenta uno straordinario patrimonio, per l’uso dei cittadini e per le imprese, che non possiamo sprecare e sul quale si fonda il nostro futuro. Ma è adesso il tempo di agire, per la Basilicata di domani e per quella delle prossime generazioni”.



