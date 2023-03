Condividi subito la notizia

Conciliare i tempi di vita, lavoro e famiglia, con quelli della salute

e del percorso di cura mentre si affronta una malattia importante

quale cancro.

Nella giornata internazionale dedicata ai diritti della donna,

l’associazione “Agata – Volontari contro il cancro” pone l’attenzione

sulle donne malate oncologiche e sul loro diritto ad essere supportate

durante la malattia.

Per ogni donna, affrontare la malattia deve voler dire mettere al

centro se stessa e il proprio diritto alla vita. Troppo spesso, però,

questo diritto si scontra con le gravi difficoltà nella conciliazione

dei tempi di cura con quelli di vita e lavoro. Chi si prende cura di

una mamma che a causa del cancro è diventata diversabile e che non può

più svolgere le normali e quotidiane attività legate al ruolo

familiare? Cosa attende una malata oncologica quando le viene revocato

l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità, mentre

continua a sostenere le spese onerose che si legano alla malattia? Per

non parlare di quelle donne libere professioniste per le quali non

sono previsti giorni di malattia retribuiti.

Oltre un fiore e un augurio, per Agata l’8 Marzo deve voler dire

riportare al centro del confronto i diritti di ogni donna ed in

particolare della donna malata oncologica, da quello al lavoro da

tutelare durante una malattia grave, come quello al supporto nel ruolo

di madre, insieme al sostegno economico per le tante difficoltà che il

cancro porta con sé anche nel periodo successivo alle terapie più

dolorose, le quali spesso rappresentano solo l’inizio del percorso

contro la malattia e non già – purtroppo – la fine.

Agata nasce nel gennaio 2017 da un gruppo di donne che avevano avuto

esperienza diretta con il cancro e prende il nome proprio da una

donna, Sant’Agata. Sin dalla sua costituzione, l’associazione si

struttura soprattutto grazie all’impegno di donne volontarie (in molti

casi anch’esse malate oncologiche) che scelgono di mettersi al

servizio dei nuovi malati di cancro. Donne che sacrificano famiglie,

lavoro e vita privata, per mettere in campo iniziative a supporto dei

più fragili, spesso sostituendosi alle Istituzioni.

A sei anni dalla sua costituzione, questa mattina l’associazione Agata

è stata ricevuta dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi,

al quale la presidente dell’associazione, Rosa Gentile, insieme alla

vice presidente, Mirna Bruna Mastronardi, hanno rappresentato la

necessità di rafforzare l’impegno delle Istituzioni a favore di tutti

i malati oncologici lucani, con una particolare attenzione alle donne.

Tra i temi affrontati: liste di attesa incompatibili con la necessità

di fare prevenzione e di giungere a diagnosi precoci, esenzione dal

ticket per le persone con mutazione genetica, rafforzamento della Rete

Oncologica di Basilicata con l’adozione di PDTA specifici e la presa

in carico globale del paziente anche prevedendo la figura del

case-manager, potenziamento dei servizi per i malati di cancro al fine

di garantirne l’accesso alle migliori cure, potenziamento del

personale assegnato ai Day Hospital Oncologici, sostegno alle mamme

malate oncologiche e alle lavoratrici che affrontino il percorso di

cura.

