ROMA, 30 maggio 2023 – Il direttore generale di Confindustria Basilicata, Giuseppe Carriero, è stato premiato questa mattina a Roma dal presidente Carlo Bonomi e dal DG Francesca Mariotti per il raggiungimento di un importante traguardo: 25 anni di direzione nel sistema Confindustria.

“Oggi – ha dichiarato il presidente degli industriali lucani, Francesco Somma, presente alla cerimonia di premiazione – celebriamo un traguardo non solo personale del direttore generale Carriero, al quale faccio i miei più sinceri auguri, ma di tutta Confindustria Basilicata che, con la sua efficace gestione della struttura, ha saputo affrontare sfide complesse e raccogliere risultati importanti. Il suo impegno a favore delle imprese e del territorio, in stretto raccordo con i presidenti e le governance che si sono susseguiti in questi anni, sono stati ingredienti fondamentali per l’evoluzione di una realtà sempre radicata e riconosciuta sul territorio e all’interno del nostro Sistema nazionale”.

“Il mio ringraziamento va a tutti i presidenti, gli imprenditori e il personale che mi hanno affiancato in questo lungo e intenso cammino umano e professionale”, ha dichiarato Carriero che in questa occasione ha tracciato un breve bilancio di questi anni di attività.

“In questo ruolo di grande responsabilità ho potuto accompagnare in prima persona le grandi trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato la nostra regione e il suo tessuto produttivo. È stata una sfida complessa ma anche molto accattivante quella di far crescere la confederazione su un territorio come quello lucano che sconta ancora un deficit di sensibilità alla cultura di impresa. Tra le maggiori difficoltà, la necessità di costruire un modello di rappresentanza trasversale a un tessuto produttivo fortemente disomogeneo, caratterizzato da una prevalente fetta di piccole e spesso piccolissime imprese e, al contempo, da grandi gruppi industriali. Ma oggi siamo alle prese con nuove grandi trasformazioni e le risposte che siamo chiamati a dare sono sempre più complesse. Cresce la domanda di servizi specifici e innovativi che ci spinge ad aggiornare e qualificare sempre più la nostra offerta, oltre alle attività tradizionali. Al contempo, offriamo alle istituzioni e ai nostri principali stakeholders una leale collaborazione per concorrere a definire le traiettorie di sviluppo rispetto a sfide che per portata e complessità necessitano di cooperazione e unità di intenti. Il tutto – ha concluso Carriero – mantenendo sempre viva la relazione con i singoli territori e le imprese che rappresentano il cuore pulsante del nostro Sistema”.

Nell’ambito della cerimonia di consegna delle distinzioni di anzianità al Personale del Sistema Confindustria, è stato premiato anche il funzionario di Confindustria Basilicata, Massimo Migliaccio, che ha raggiunto il traguardo dei 40 anni di attività lavorativa.

