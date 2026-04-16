COMUNE DI GIOIA DEL COLLE: Domenica 19 aprile la consegna del bassorilievo “ARMA IOE – MMXXV” alla città

16 Aprile 2026 Redazione RadioLaser Appuntamenti, Informazione, Territorio 0

Condividi subito la notizia

Domenica 19 aprile 2026, a Gioia del Colle, si terrà la consegna alla città del bassorilievo “ARMA IOE – MMXXV”, opera dello scultore gioiese Mario Vacca commissionata dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di piazza Plebiscito.

Alle ore 10:30, all’interno di Palazzo San Domenico (sito in piazza Margherita di Savoia, 10), sarà svelato il bassorilievo realizzato su una lastra di pietra di Cursi mentre, alle ore 11:00, in piazza Plebiscito, sarà mostrata l’opera realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa.

Nel corso della mattinata, che vedrà la partecipazione dello scultore Mario Vacca, sono previsti gli interventi del sindaco Giovanni Mastrangelo e dell’architetto Alfredo Vacca.

Ufficio Staff del Sindaco

Comune di Gioia del Colle

Views: 7

Condividi subito la notizia