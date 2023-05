Condividi subito la notizia

Tutelare il mare per lo sviluppo sostenibile e la crescita dell’economia blu è il tema centrale del Workshop che la Fondazione Michelagnoli, in collaborazione con la Camera di Commercio, organizza il 12 Maggio a Taranto per celebrare la Giornata Europea del Mare 2023.

Promossa dalla Commissione Europea per mettere in luce il ruolo vitale dei mari come fattore di crescita economica, la Giornata Europea del Mare offre l’occasione per riflettere sullo stato di salute del nostro mare e approfondire il tema della tutela del mare che con la recente riforma della Costituzione ha assunto una valenza centrale, anche nell’interesse delle future generazioni.

In tale contesto la legge SalvaMare rappresenta il più recente intervento normativo introdotto per contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e costituisce un importante passo avanti nella tutela del mare e una forte spinta a una maggiore cura dell’ambiente marino.

Proteggere e tutelare l’ambiente marino è fondamentale per avere un mare sano, pulito e produttivo indispensabile per la crescita dell’ economia blu sostenibile, in cui attività economiche e protezione ambientale siano strettamente bilanciate.

Il Workshop “Tutela del Mare e legge SalvaMare” si terrà a Taranto il 12 Maggio 2023 alle ore 9.30 presso la Cittadella delle Imprese della Camera di commercio.

Dopo i saluti istituzionali dell’On. Gianfranco Chiarelli – Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto e di Rinaldo Melucci – Sindaco di Taranto, ad approfondire il tema della tutela del mare interverranno Laura Di Santo – Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Rosario Meo – Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Taranto, Giuseppina Marilia Tantillo – Professore Ordinario di Ispezione degli alimenti presso l’Università di Bari. Fabio Ricciardelli, Presidente della Fondazione Michelagnoli, introdurrà il tema del Workshop e Salvatore Mellea, Direttore Generale, coordinerà gli interventi.

Si attende il Ministro per le Politiche del Mare sen. Nello Musumeci, fatti salvi gli impegni improvvisi e inderogabili correlati alle recenti emergenze alluvionali.

Nel riconoscere la valenza educativa e sociale dell’evento hanno concesso il loro patrocinio, oltre alla Commissione Europea, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, l’Università degli Studi di Bari, il CNR/IRSA , la Camera di commercio e Confcommercio Taranto.

L’iniziativa ha trovato il sostegno e la sponsorizzazione di Istituti bancari (BPPB, Banca di Bari e Taranto, BCC San Marzano) e Club service (Lions Taranto Host e Rotary Club Taranto Magna Grecia).

L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming su:

https://www.youtube.com/@cameradicommercioditaranto

https://www.facebook.com/fondazionemichelagnoli

