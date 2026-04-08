Colobraro celebra Asparagus, seconda edizione: pubblicata manifestazione di interesse per gli espositori

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L’asparago selvatico di Colobraro non è un semplice ingrediente: è un vero e proprio tesoro della natura, spesso definito “magico” per le sue straordinarie proprietà. Dal sapore intenso e aromatico, custodisce dentro di sé un mondo di benefici: è un potente diuretico naturale, ricco di antiossidanti come il glutatione, e una fonte preziosa di folati. Considerato un superfood purificante, leggero e povero di calorie, sorprende anche per le sue qualità afrodisiache, grazie alla vitamina E che lo rende un alleato della vitalità e del benessere.

Ma l’asparago non è solo nutrizione: è storia, simbolo e magia. Fin dall’antichità greco-romana, era associato alla fertilità, alla rinascita primaverile e alla salute. La sua forma elegante e slanciata lo ha reso simbolo di abbondanza e connessione con la terra, un piccolo prodigio verde che intreccia natura, mito e cultura.

Ogni turione è un invito a celebrare la primavera, a riscoprire il legame con la terra e a lasciarsi conquistare da sapori, profumi e tradizioni antiche. In questo contesto questa ”bacchetta magica” della natura sarà celebrata, per il secondo anno consecutivo, in quella che potremmo definire la sua culla naturale: Colobraro. Il borgo lucano, arroccato nella valle del Sinni, è un luogo dove la magia non è una favola, ma tradizione, terra e profumo delle erbe selvatiche che crescono tra i sentieri del Preappennino lucano.

Ogni primavera anche qui la terra regala un tesoro verde: l’asparago selvatico, raro, autoctono e dal sapore unico. Dopo il grande successo della prima edizione del 2025, Colobraro ospita nuovamente “Asparagus”, la sagra dedicata all’asparago selvatico, che si terrà sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 nel cuore del borgo, tra Via degli Emigranti, Via Lotta dei Contadini e Largo Convento. E’ stata pubblicata dal Comune di Colobraro la manifstazione di interesse rivolta a espositori, ristoratori e associazioni per partecipare alla sagra con stand gastronomici, artigianali o iniziative culturali e artistiche.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 22 aprile 2026 e tutte le informazioni, compreso il modulo di adesione, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune http://www.comune.colobraro.mt.it Il programma prevede sabato 2 maggio, a partire dalle 17:30, l’apertura degli stand gastronomici che proporranno piatti unici in cui l’asparago selvatico incontra la cucina lucana più autentica.

Le Scene Vuote, artisti di strada, animeranno i vicoli e le piazze con performance itineranti fino alle 21:30, mentre la serata si chiuderà con il concerto live dei MUsicamanovella.

Domenica 3 maggio, la mattina prevede una passeggiata nei boschi alla raccolta dell’asparago selvatico, seguita dal pranzo agli stand con i prodotti appena raccolti trasformati in piatti tipici dai cuochi locali. La sagra si concluderà nel pomeriggio, intorno alle 17:00. “Asparagus” si conferma uno spazio di esposizione, vendita e valorizzazione dell’asparago selvatico di Colobraro, promosso come risorsa identitaria e volano di sviluppo economico e turistico del territorio. L’evento è finanziato dal Programma Speciale Senisese e disciplinato dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo. Per ulteriori informazioni: https://www.colobraro.com/eventi/asparagus

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