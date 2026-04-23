Coldiretti alla Fragola Expo Basilicata in programma nel fine settimana a Policoro

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Coldiretti Matera sarà presente alla Fragola Expo Basilicata, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile in piazza Moro e piazza Segni a Policoro. Si tratta uno degli appuntamenti più significativi per la valorizzazione delle eccellenze agricole del territorio. La partecipazione rappresenta un momento importante per rafforzare l’impegno di Coldiretti nella promozione della fragola di Policoro, simbolo di qualità e distintività del Made in Italy, e per sostenere una filiera agricola fondata su sostenibilità, tracciabilità e legame con il territorio. Nel corso delle due giornate, l’evento, che vede anche il sostegno della Camera di Commercio della Basilicata, offrirà l’opportunità di confrontarsi direttamente con i produttori, promuovere un consumo consapevole, attento alla stagionalità e al km zero, e ribadire l’importanza di modelli agricoli che tutelano biodiversità, ambiente e reddito delle imprese locali. Un’occasione concreta di dialogo e valorizzazione del lavoro degli agricoltori.

Matera 23 aprile 2026

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