Cifarelli: Matera approva all’unanimità la Fiera delle Start-up per innovazione e sostenibilità

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Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno per l’istituzione della Fiera delle Start-up e dell’Innovazione per il Recupero, Riuso e Riciclo dei materiali, di cui sono primo firmatario, sottoscritto anche da altri consiglieri comunali e arricchito dagli emendamenti del Consigliere Sasso. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Consiglio per la condivisione e il sostegno unanime a questa iniziativa, che rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un ecosistema locale dell’innovazione.

La Fiera delle Start-up si propone di: creare uno spazio di innovazione tecnologica e sociale, aperto a imprese, enti e cittadini; diventare un motore di sviluppo economico locale, favorendo l’imprenditoria giovanile e la nascita di nuove imprese; fungere da strumento educativo e formativo, per diffondere competenze digitali e imprenditoriali; promuovere un laboratorio permanente di buone pratiche ambientali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità; rappresentare un simbolo dell’identità di Matera come città della cultura, della sostenibilità e dell’innovazione civica.

L’approvazione di questo Ordine del Giorno conferma la visione condivisa di una Matera che guarda al futuro con fiducia, investendo su giovani, innovazione e sostenibilità. Ringrazio tutti i Consiglieri Comunali per la collaborazione e lo spirito costruttivo che ha reso possibile questo importante risultato per la città.

“La Fiera delle Start-up sarà un luogo di incontro tra idee, imprese e cittadini, dove l’innovazione diventa motore di crescita e opportunità per il territorio. Confido ora sull’impegno del sindaco Nicoletti per dare avvio al percorso di progettazione, coinvolgendo la Regione Basilicata, la Camera di Commercio, l’Azienda di Promozione Territoriale, le imprese, gli enti del terzo settore e le associazioni ambientaliste, per dare vita a un evento che valorizzi le energie migliori di Matera.”

Matera, 14 aprile 2026

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