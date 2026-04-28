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Venerdì 1 maggio, alle ore 10:30 si svolgerà nel teatro Petruzzelli di Bari, la cerimonia di consegna delle decorazioni delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cinquantaquattro cittadini pugliesi che si sono particolarmente distinti nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità.

Il Prefetto di Bari, Francesco Russo, consegnerà le ambite onorificenze alla presenza dei Prefetti della regione, del Presidente della Regione Puglia, del Sindaco del Comune di Bari e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, del Direttore Ispettorato Area Metropolitana di Bari e BAT e del Console Regionale e Consoli territoriali dei Maestri del Lavoro.

Sarà gradita la partecipazione di codesta emittente/testata giornalistica.

Bari, 28 aprile 2026

Il Capo di Gabinetto

(Pellegrino)

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