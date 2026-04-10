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Celebrata a Barile la Giornata nazionale del Made in Italy promossa dalla Pro Loco Barile con l’Istituto Comprensivo barilese e le aziende Basilisco Vini e Oleificio Fullone con lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni le produzioni locali d’eccellenza e i metodi di produzione. La Pro Loco Barile con la collaborazione dei giovani operatori volontari del Servizio Civile Universale di Promozione Italia ha inteso puntare alla valorizzazione dell’ Aglianico del Vulture e dell’ olio extravergine d’oliva Evo quali eccellenze italiane e prodotti tipici barilesi facendo conoscere agli alunni delle classi Terza A della scuola media e Quinta A dell’elementare, accompagnati dagli insegnanti Marcella Di Sabato, Magagnino Silvana, Mario Fasanella e Margherita Martinelli, la produzione e la storia dell’azienda Agricola Basilisco Vini nel Parco Urbano delle Cantine e dell’Oleificio Fullone in Largo Garibaldi di fronte alla Fontana dello Steccato tra i più antichi frantoi lucani. Presso la sede della Pro Loco Barile gli alunni hanno ascoltato il videomessaggio del Ministro Adolfo Urso in occasione delle Giornate Nazionali del Made in Italy promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane e degustato una fetta di pane con Olio Evo “Il Feudo” gentilmente offerto dalla Societá Cooperativa Agricola del Vulture. Il Presidente della Pro Loco Barile Aps Rocco Franciosa ringrazia vivamente la dirigente Viviana Malafarina dell’azienda agricola Basilisco Vini, il dirigente Leonardo Papa del Frantoio Fullone, la vicepreside Giuseppina Grieco dell’Istituto comprensivo barilese, gli alunni e gli insegnanti per la partecipazione e gli operatori volontari del Servizio Civile Universale: Giada Marino, Arianna Zaccone, Mauro Pomarico, Antonio Valente, Loris Sigillito, Maria Teresa Valvano e Francesco Valente per la preziosa collaborazione nella realizzazione di una giornata all’insegna della valorizzazione del vino Aglianico del Vulture e dell’Olio Extravergine di Oliva tra i prodotti d’eccellenza barilesi e lucani.

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