Bitetto: un uomo viene aggredito pubblicamente con un fucile per la contesa di una donna – arrestato dai

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I Carabinieri della Stazione di Bitetto (BA) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari un uomo ritenuto responsabile di minacce aggravate e porto illegale di un fucile a canne mozze (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

I fatti si sono verificati a Bitetto (BA) nella tarda serata del 6 aprile, allorquando veniva segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in Piazza Aldo Moro.

All’esito di accertamenti dei militari della locale Stazione e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, è stato possibile identificare e raccogliere riscontri nei confronti dell’indagato in ordine ai fatti contestati ed il movente passionale all’origine del gesto. Sono stati acquisiti video da telecamere del sistema di videosorveglianza della cittadina che hanno permesso di ricostruire le fasi del delitto, compresa l’esplosione di almeno un colpo d’arma da fuoco che non colpiva la vittima grazie alla sua reazione.

L’operazione odierna testimonia la costante attenzione dell’Autorità Giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto dei reati che avvengono sul territorio della Provincia di Bari.

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contradditorio con la difesa dell’indagato.

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