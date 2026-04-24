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Biliardo sportivo: un lucano sul podio d’Italia.

Ancora soddisfazioni per il Cip Basilicata, presente con i propri

atleti sui podi d’Italia. Questa volta in primo piano è il biliardo

paralimpico. grazie all’ottima prestazione di Giovanni Caprara, che ha

conquistato il bronzo nazionale. Tra il 18 e il 20 aprile, in

concomitanza con la quinta prova NBC di stecca 5 birilli, il

Campionato italiano di disciplina ha vissuto il suo atto finale a

Montesilvano. Nell’occasione il componente di giunta regionale Cip

Basilicata, rappresentate degli atleti Giovanni Caprara, si è

classificato al 3 posto. Davanti a lui soltanto Luca Meini, essere

incoronato nuovo campione d’Italia dopo aver sconfitto nella

finalissima Andrea Sansò.

Caprara non è certo nuovo a questi exploit, per la gioia del

presidente Cip Basilicata Gerardo Zandolino e dell’intero Cip

Basilicata. Lo ricordiamo, infatti, tanto per dirne una, vice campione

d’Italia nel 2024 e nel 2025, sempre alle spalle del plurititolato

Fabio Del Zoppo. Con lui a Montesilvano un altro lucano, Pasquale

Laurenza, di Rionero in Vulture, che è stato eliminato ai quarti di

finale.

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