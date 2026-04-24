Biliardo sportivo: un lucano sul podio d’Italia.
Ancora soddisfazioni per il Cip Basilicata, presente con i propri
atleti sui podi d’Italia. Questa volta in primo piano è il biliardo
paralimpico. grazie all’ottima prestazione di Giovanni Caprara, che ha
conquistato il bronzo nazionale. Tra il 18 e il 20 aprile, in
concomitanza con la quinta prova NBC di stecca 5 birilli, il
Campionato italiano di disciplina ha vissuto il suo atto finale a
Montesilvano. Nell’occasione il componente di giunta regionale Cip
Basilicata, rappresentate degli atleti Giovanni Caprara, si è
classificato al 3 posto. Davanti a lui soltanto Luca Meini, essere
incoronato nuovo campione d’Italia dopo aver sconfitto nella
finalissima Andrea Sansò.
Caprara non è certo nuovo a questi exploit, per la gioia del
presidente Cip Basilicata Gerardo Zandolino e dell’intero Cip
Basilicata. Lo ricordiamo, infatti, tanto per dirne una, vice campione
d’Italia nel 2024 e nel 2025, sempre alle spalle del plurititolato
Fabio Del Zoppo. Con lui a Montesilvano un altro lucano, Pasquale
Laurenza, di Rionero in Vulture, che è stato eliminato ai quarti di
finale.
Views: 2