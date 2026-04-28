Bari. Servizio straordinario a presidio del Borgo Antico e del centro cittadino: numerosi controlli e 1 arresto da parte dei Carabinieri.

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Nel contesto di mirati servizi straordinari svolti a presidio del quartiere Borgo Antico e delle zone centrali del capoluogo, nella serata di giovedì 23 aprile, i militari del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito numerosi controlli a persone e veicoli e tratto in arresto nella flagranza del reato un 24enne egiziano, ritenuto responsabile (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) di una rapina ai danni di un giovane studente.

In particolare, i Reparti del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Bari Centro hanno presidiato Piazza del Ferrarese, Piazza Federico II di Svevia, Largo Papa Urbano II e Lungomare Imperatore Augusto, controllando circa 50 soggetti e 20 mezzi.

Durante i controlli, i Carabinieri sono intervenuti in via Prospero Petroni, ove hanno bloccato e arrestato un 24enne, che aveva sottratto alcuni pacchetti di sigarette a un giovane studente, opponendosi fermamente con violenza e minacce, alla richiesta di riconsegna da parte della vittima e di un suo amico. Nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

I servizi, che si inquadrano in un più ampio dispositivo di controllo del territorio barese, proseguiranno nelle prossime settimane, a presidio delle aree maggiormente sensibili della città.

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa dell’indagato.

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