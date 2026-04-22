Bardi su commemorazione di San Gerardo Maiella

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In vista dell’avvio ufficiale delle commemorazioni per i tre secoli dalla nascita di San Gerardo Maiella (1726-2026), il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea il significato profondo di questa ricorrenza per tutto il popolo lucano. L’evento inaugurale è fissato per domani, 23 aprile 2026, alle ore 17.30, nella cornice della Concattedrale di Muro Lucano. “Rendiamo omaggio al nostro Patrono – dice Bardi – una figura che incarna l’essenza stessa della Basilicata. San Gerardo è un punto di riferimento per i fedeli, ma costituisce anche un elemento cardine del nostro patrimonio storico e culturale, riconosciuto a livello universale. Questo “Anno Gerardino” offre l’opportunità di riscoprire i valori di coesione e appartenenza che uniscono le nostre comunità”.

Accanto alla dimensione liturgica, il programma delle celebrazioni si svilupperà attraverso una serie di incontri culturali e civili finalizzati a promuovere l’identità regionale. Tra gli appuntamenti di rilievo il Presidente pone l’accento sul vertice istituzionale previsto per settembre che chiamerà a raccolta gli amministratori locali per un confronto sulla tutela dei valori sociali e del legame con il territorio.

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