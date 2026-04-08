Bardi rende omaggio al Potenza calcio

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La delegazione rossoblù guidata dal Presidente Donato Macchia. Bardi ha ribadito l’importanza sociale di questo trionfo, definendo il Potenza un prezioso collante per la comunità lucana e un esempio virtuoso di come la programmazione e il sacrificio possano condurre a grandi traguardi.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto nella Sala Inguscio la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori del Potenza Calcio, reduci dalla storica vittoria della Coppa Italia di Serie C. Un incontro celebrativo che ha sottolineato il profondo legame tra l’istituzione regionale e una realtà sportiva capace di portare il nome della Basilicata sul tetto d’Italia. Il momento di cordialità ha riservato anche un retroscena curioso: il Presidente Bardi, noto appassionato di calcio e attuale coordinatore della commissione Sport della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha svelato di aver previsto con esattezza l’esito di entrambi i match della doppia finale contro il Latina. Una competenza tecnica che denota una vicinanza autentica e costante alle sorti del club rossoblù durante tutto il percorso che ha condotto alla conquista del trofeo. A suggellare l’evento, il Presidente del Potenza, Donato Macchia, ha fatto dono a Bardi della maglia ufficiale indossata durante la finale. Una casacca di grande valore simbolico, impreziosita dalla presenza del logo della Regione Basilicata, a testimonianza dell’unione indissolubile tra la squadra e il suo territorio di appartenenza.

Nel corso dell’incontro Bardi ha ribadito l’importanza sociale di questo trionfo, definendo il Potenza Calcio un prezioso collante per la comunità lucana e un esempio virtuoso di come la programmazione seria e il sacrificio possano condurre a traguardi di prestigio. Lo sport, in quest’ottica, si conferma un asse strategico fondamentale per la valorizzazione dell’intera regione, un principio che il Presidente promuove quotidianamente anche nel suo incarico di coordinatore nazionale per lo sport. L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo, con la promessa di continuare a lavorare per mantenere alto il nome della Basilicata nel panorama sportivo nazionale. E magari di ritrovarsi a celebrare un altro successo sportivo in vista dei playoff a cui il Potenza accede di diritto dopo la conquista della Coppa.

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