Bardi: LucAS, sviluppo e tutela della salute

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Il Presidente della Regione, oggi a Roma, ha partecipato a un convegno promosso dal sen. Gianni Rosa. “Il valore aggiunto di questo progetto: la raccolta e l’analisi dei dati su aria, acqua e suolo si trasformano in conoscenza per orientare le politiche pubbliche e migliorare il benessere”

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto oggi pomeriggio a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno “Progetto LucAS – Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche”. L’evento, promosso su iniziativa del senatore Gianni Rosa, ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali e dei vertici del mondo scientifico e accademico. Nel suo intervento, Bardi ha delineato il valore strategico di LucAS (Lucania Ambiente e Salute), definendolo come una “scelta strutturale di governo” avviata nel 2021 per coniugare lo sviluppo industriale ed energetico della regione con la massima tutela del territorio e dei cittadini. “Abbiamo costruito un modello che mette insieme ricerca, monitoraggio e capacità decisionale – ha detto Bardi -. Il valore aggiunto di LucAS risiede nel suo approccio integrato: la raccolta e l’analisi dei dati su aria, acqua e suolo si trasformano in conoscenza per orientare le politiche pubbliche e migliorare il benessere delle comunità”. Il progetto si inserisce nelle direttrici del Green Deal europeo e nel paradigma internazionale “One Health”, che riconosce il legame tra salute umana, animale ed ecosistemi. Un passaggio fondamentale del discorso del Presidente ha riguardato il rapporto con i cittadini: “La conoscenza è la base della fiducia”, ha sottolineato il governatore. “Su temi complessi come ambiente e salute – ha detto – abbiamo il dovere di offrire strumenti chiari e fondati su evidenze scientifiche. LucAS è un sistema che produce informazione e consapevolezza, garantendo la massima trasparenza istituzionale”. Bardi ha ribadito l’ambizione della Basilicata di posizionarsi come avamposto dell’innovazione nelle politiche pubbliche: “La nostra regione vuole essere un laboratorio avanzato, capace di creare modelli replicabili a livello nazionale ed europeo. Tutela dell’ambiente e della salute sono due dimensioni della stessa responsabilità pubblica: governarle insieme significa costruire un reale sviluppo sostenibile”.

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