AUTOVELOX PISTICCI SS106 JONICA: LIMITE A 110 KM/H

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In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore sui limiti di velocità e sul funzionamento dell’autovelox lungo la SS106 Jonica, si rende necessario un chiarimento per evitare ulteriori equivoci.

A seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi, ANAS ha provveduto a installare nuova segnaletica con limite di velocità a 80 km/h su alcuni tratti dell’arteria, in relazione alle condizioni del manto stradale. Tale iniziativa non è stata concordata col Comune di Pisticci, né al Comune è pervenuta comunicazione ufficiale del provvedimento amministrativo che stabiliva un diverso limite di velocità per la Statale.

Detta iniziativa nulla cambia per quel che riguarda l’autovelox posizionato nel territorio di Pisticci, per il quale il limite di riferimento resta fissato a 110 km/h. Il dispositivo rimane pertanto in funzione, ma sempre tarato sul limite dei 110 km/h.

Stante l’ammaloramento del manto stradale, si invitano in ogni caso gli automobilisti al rispetto dei limiti prudenziali indicati dalla cartellonistica esposta su strada.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori confronti con ANAS per una valutazione aggiornata della situazione, anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni della strada.

Si invita a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni istituzionali, al fine di evitare la diffusione di informazioni non corrette che rischiano di generare confusione tra i cittadini.

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