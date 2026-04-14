Attacchi alla Meloni. Rosa (FDI)

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“Parole di Trump inaccettabili. Alleati sì ma in autonomia.”

Esprimo piena solidarietà alla Premier Meloni per le parole, queste sì, inaccettabili di Donald Trump.

Avere convergenze su alcuni temi politici non vuol dire non potersi discostare da pensieri che non appartengono alla nostra cultura democratica, come pretendere che il Sommo Pontefice non invochi la pace.

Come sempre la Presidente del Consiglio dimostra di saper prendere posizioni a difesa dell’Italia, dei suoi valori e dei suoi interessi. Essere alleati non vuol dire essere al traino di nessuno ma collaborare mantenendo autonomia nelle proprie scelte e nel proprio ruolo. Come la Meloni ha sempre fatto

Roma, 14 aprile 2026

Sen. Gianni Rosa

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