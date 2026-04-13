ASM, erogate domenica 68 prestazioni tra Matera e Stigliano per il recupero delle liste di attesa

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L’Azienda Sanitaria Locale di Matera prosegue nel percorso di riduzione delle liste di attesa con le aperture straordinarie domenicali dedicate al recupero delle prestazioni.

Nella giornata di ieri 12 aprile 2026, nei presidi ospedalieri di Matera e Stigliano, sono state complessivamente assicurate 68 prestazioni sanitarie aggiuntive. In particolare, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera sono state erogate 44 prestazioni, che hanno interessato diverse aree specialistiche: una seduta di biopsia, 9 visite di Endoscopia Digestiva, 17 di Ginecologiche, 15 esami Doppler in area medica e 2 ecografie radiologiche. All’Ospedale di Stigliano, l’apertura straordinaria ha consentito di effettuare 24 prestazioni endocrinologiche.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’ASM nel garantire una risposta concreta e tempestiva ai bisogni di salute della popolazione, migliorando l’accessibilità ai servizi e offrendo ulteriori opportunità di prenotazione e di esecuzione degli esami anche nelle giornate festive.

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