Sabato 13 maggio, nell’auditorium dell’ITSET del M. Capitolo di Tursi si è tenuto lo spettacolo teatrale, “150 la gallina canta” momento clou del laboratorio teatrale, svoltosi nel periodo compreso tra marzo e maggio, a cura delle docenti Teresa Crispino, Ida Capobianco e Lina Pizzolla; è stata un’esperienza coinvolgente che ha visto la partecipazione di circa trenta studenti appartenenti a diverse classi dell’Istituto.

-L’obiettivo principale di tale attività -commenta Teresa Crispino– è stato quello di fornire agli studenti l’opportunità di esplorare e sviluppare le proprie capacità artistiche, e non solo, attraverso l’arte del teatro, sfruttando l’occasione di lavorare in gruppo e di esprimere la propria creatività-.

La scelta del testo di Achille Campanile è stata motivata dalla varietà dei personaggi, dall’umorismo intelligente e surreale, dalla possibilità di affrontare tematiche contemporanee in modo ironico e coinvolgente.

Gli studenti si sono impegnati nello studio del testo e nella comprensione dei personaggi, cercando di dare vita a interpretazioni convincenti, credibili. Nelle prove, intense ma stimolanti, i ragazzi hanno mostrato grande dedizione e passione nel perfezionare le proprie performance. I docenti hanno lavorato a stretto contatto con loro, guidandoli nella scelta della giusta mimica facciale, l’ intonazione e gestualità più propria per rendere al meglio il testo. Sono state create anche scenografie semplici ma efficaci e costumi che hanno contribuito a creare l’atmosfera adatta alla rappresentazione.

Allo spettacolo hanno preso parte anche i docenti Antonio Fittipaldi, che ha dato prova di insospettato talento attoriale, ed Enrico De Michele, che ha accompagnato la recitazione eseguendo melodie con la chitarra.

– L’attività teatrale si è rivelata ancora una volta un’esperienza profondamente pedagogica ma al tempo stesso ludica e giocosa come nella migliore tradizione, a riprova che il sapere non è necessariamente serioso e noioso ; -dichiara la DS Rosa Schettini– mi ha affascinato osservare come il giovane pubblico, con concentrata compostezza seguiva i coetanei attori in erba dando vita assieme ad essi a un’atmosfera quasi magica a tratti punteggiata da fragorose risate. Un plauso a tutti!-

Prof.ssa Anna COSTANZA

