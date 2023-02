Condividi subito la notizia

L’ingegnere-scrittore RICCARDO GIORGI, racconta la presentazione del suo ultimo libro del genere Giallo-Thriller

“Mi piace condividere con voi alcuni momenti, stigmatizzati con una foto ed un filmato, relativi alla presentazione del mio nuovo romanzo “IL SASSOFONISTA ” tenutasi a Bernalda sabato scorso, 11 febbraio, presso la splendida location quale è appunto il “BORGO SAN GAETANO-DIMORE DI CHARME “.

Ringrazio tutti per aver contribuito a rendere l’evento a dir poco coinvolgente. Non per presunzione ma è quanto ho percepito ma soprattutto quanto mi è stato riferito da chi ha avuto modo di parteciparvi.

Un grazie particolare lo invio ai proprietari di questo bel gioiello architettonico che hanno saputo valorizzare in Bernalda. Grazie a loro ciò è stato possibile impreziosendo il tutto con la professionalità, la cortesia e l’accoglienza profusa dal proprio personale messo gentilmente a disposizione per questa occasione.

Un GRAZIE a caratteri cubitali sento sinceramente di doverlo dire in favore di chi ha messo a disposizione il proprio saper fare per ottenere tale risultato. Mi riferisco al quintetto di persone a cui mi sono ormai affezionato:

il prof giornalista Angelo Morizzi;

il Mezzo Soprano Giuseppina Pistoia;

il presidente del GAL START 2020 Leonardo Braico;

il presidente locale delle ACLI Emanuele Brescia;

il presidente della Proloco di Metaponto prof Pino Gallo.

Per ultimo, non perché sia tale ma per chiudere in bellezza, un riconoscimento particolare a Silvia che, come sempre, mi accompagna in questa mia nuova e piacevole avventura sacrificando tempo prezioso ai suoi notevoli impegni di lavoro.

Grazie ancora ed arrivederci al prossimo evento confidando in una partecipazione ancora più numerosa e partecipata. Riccardo

