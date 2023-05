Condividi subito la notizia

Il dodici aprile scorso nel programma “Oltre il giardino” condotto da Paride Leporace per Cronache Lucane si è tenuto un confronto tra l’assessore Regionale alle attività produttive Alessandro Galella e l’ex consigliere regionale Enzo Acito. Tema del contendere l’Academy Basilicata finanziata e la cui realizzazione è prevista nella città di Matera.

A base del confronto (si ringrazia la redazione di “Oltre di giardino” per averlo scelto, tra tanti) il documento prodotto dal Circolo La Scaletta sull’argomento.

Ha sorpreso la veemenza con la quale l’assessore Galella ha attaccato il Circolo la Scaletta accusandolo di disinformazione, di mala informazione e, a giusto condimento, di campanilismo nonostante lui stesso abbia indotto a queste conclusioni dichiarandosi tifoso del Potenza e per questo condannato a pagarne le conseguenze.

Il dato singolare che nulla, nel documento, era frutto di disinformazione e campanilismo. I dati importanti e rilevanti è che Academy Basilicata è un progetto approvato dal CIPES, rientra nella programmazione del Piano Strategico Regionale, ha copertura finanziaria ed esiste un progetto esecutivo per la sua realizzazione. Tutte cose confermate dall’assessore con coreografica sventagliata del progetto esecutivo.

Quello che, insieme ad altri, il Circolo La Scaletta denunciava e denuncia è il blocco dell’iter procedurale e la non predisposizione del bando di gara per la individuazione del famoso “player”, come ama chiamarlo l’assessore.

L’assessore, in quel frangente, dichiarò di aver ricevuto l’ex consigliere Acito che, si immagina, gli illustrò il progetto e gli adempimenti da adottare. Con molta sincerità l’assessore ha anche dichiarato che essendo la materia molto tecnica non aveva ben compreso. L’unica cosa che aveva chiara era che quel progetto non poteva avere futuro perché mancava il “Player”. Acito nell’occasione gli ha ricordato, si immagina ancora una volta, che contrariamente all’Academy che l’assessore ha promosso a Potenza – in realtà un corso di formazione, di consolidata memoria, e di iniziativa privata – il player per l’Academy di Matera deve essere individuato con bando pubblico. Da qui la necessità e l’urgenza di predisporre il bando ed espletarlo, entro il 31 dicembre del corrente anno, pena il rischio di perdere il finanziamento statale.

Atteso che La Scaletta sicuramente non è disinformata, oggi a distanza di un mese dalla presa di coscienza da parte dell’assessore di cosa occorre fare ed a 7 mesi dalla scadenza ultima, si chiede se si è provveduto almeno alla predisposizione del bando. Visto l’impegno preso dall’assessore di realizzare il progetto si ritiene sia legittimo chiedere un aggiornamento sullo stato delle cose.

Paolo Emilio Stasi

