Aree Interne, Aliano sul podio nazionale: il progetto “ALBE.com” è terzo nel bando Anci

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L’alleanza tra i Comuni della collina materana diventa un modello contro lo spopolamento

Aliano (Matera), 21 aprile 2026 – Il Comune di Aliano si aggiudica il terzo posto assoluto nella graduatoria nazionale del bando ANCI “Radici e Futuro”. Il progetto, denominato “ALBE.com – Alchimie di Ben-essere”, è stato presentato ufficialmente nella Sala della Lupa a Palazzo Montecitorio insieme alle altre 13 proposte ammesse a finanziamento, consacrando l’aggregazione tra i Comuni di Aliano (capofila), Accettura, Cirigliano, Gorgoglione e Stigliano come eccellenza italiana nelle politiche di coesione sociale. L’iniziativa punta a trasformare la sfida demografica delle aree interne in un’opportunità di sviluppo, integrando la cura della popolazione anziana con l’occupazione giovanile. Presente a Montecitorio, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e tra i promotori della Fondazione Età Grande, ha sottolineato la valenza sociale di questa misura. Il progetto ALBE.com colpisce al cuore il problema della solitudine. Creare un’alleanza tra giovani e anziani significa dare radici ai ragazzi e centralità a chi ha costruito la nostra storia. È questa la vera forza di sviluppo per le piccole comunità. Con un finanziamento che premia solo 14 progetti in tutta Italia, ALBE.com mira a generare reddito sostenibile per i giovani under 35 attraverso quattro direttrici: welfare culturale e digitale, laboratori di memoria e abbattimento del digital divide, mobilità solidale con trasporti garantiti per i servizi essenziali e imprenditorialità sociale attraverso il supporto alla nascita di startup giovanili nei settori della cura e della cultura. “Essere sul podio nazionale premia anni di lavoro sulla coesione territoriale – dichiara il sindaco di Aliano, Luigi De Lorenzo -con ALBE.com non stiamo solo erogando servizi, stiamo costruendo un’economia della ‘restanza’. Trasformiamo una zona considerata critica in un laboratorio sociale d’avanguardia per l’intero Paese”. La realizzazione del piano è affidata a una rete di partner tecnici di alto profilo: la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) per il supporto scientifico e la misurazione dell’impatto; i Musei Aliano (MuA) per la gestione della memoria digitale; il CEA Stigliano per l’animazione territoriale e il Consorzio ISME per il mentoring e la formazione dei giovani imprenditori. L’iniziativa, sostenuta dal Fondo nazionale per le politiche giovanili, candida ufficialmente la collina materana a diventare “caso studio” nazionale per il rilancio dei borghi italiani.

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