Condividi subito la notizia

Radici leccesi e cuore cosmopolita, BTM – Business Tourism Management nei suoi nove anni di vita ha imparato a parlare tutte le lingue del turismo diventando, nel tempo, una delle manifestazioni più prestigiose nel panorama degli eventi di settore.

Dopo Lecce e Taranto, quest’anno approda a Bari, dall’1 al 3 marzo, nei padiglioni della Fiera del Levante.

<<Il mio obiettivo – afferma Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM – è sempre stato quello di far crescere questa “creatura” e far sì che diventasse punto di riferimento per gli addetti ai lavori, operatori e viaggiatori. Presentarla quest’anno in un contesto blasonato e importante come la Fiera del Levante mi rende orgoglioso e, al tempo stesso, emozionato. Sarà un’esperienza rilevante che sono sicuro lascerà il segno. Il palinsesto di questa edizione, la IX per l’esattezza, abbraccia tutti i settori connessi all’universo turistico, dall’offerta alla formazione passando per le proposte più all’avanguardia, tra innovazione e digitalizzazione senza mai trascurare, ovviamente, l’aspetto umano che muove tutto>>.

Un debutto, tante novità e numerose conferme tra cui le sezioni “Gusto”, “Wedding” e “BTM4Job” (spazio dedicato al mondo del lavoro e alla formazione declinati in chiave turistica).

Molto più di una vetrina internazionale BTM è, a tutti gli effetti, un serbatoio di idee, proposte, progettazioni, tavole rotonde con focus su arte, cultura, enogastronomia, viaggi all’insegna della sostenibilità, del wedding e del congressuale secondo la formula più che collaudata del confronto tra domanda e offerta, tra pubblico e privato.

Dalla Puglia uno sguardo globale all’universo turistico, inteso in ogni sua sfaccettatura, per disegnare insieme a professionisti del settore, operatori, buyer, seller, amministratori, enti, associazioni, privati, relatori di spessore e decision maker il futuro di un settore sempre più strategico per l’economia italiana.

Tra le novità di quest’anno anche la concomitanza con un altro evento di rilievo come Buy Puglia che si svolgerà negli stessi giorni e nella stessa location fieristica. Promosso da Pugliapromozione, Buy Puglia – Routes & Experences ritorna alla grande dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Insieme a BTM, un esempio di grande sinergia per conquistare i mercati mondiali e mettere in risalto il profilo dell’offerta turistica pugliese.

Tornando a BTM, la formula è quella vincente di sempre. Non solo spazi espositivi per suscitare l’interesse dei visitatori, ma anche momenti di formazione e approfondimento tra panel e speech animati da professionisti ed esperti del settore che offriranno novi spunti di riflessione sull’universo travel a tutto tondo.

Come di consueto, l’attività convegnistica è stata curata da Mary Rossi che, insieme al Comitato Scientifico, ha selezionato argomenti e invitato relatori per proporre uno sguardo ancora più globale su un settore in costante evoluzione.

<<Il tema scelto per quest’anno – sottolinea Mary Rossi, BTM Event Manager – è “The Big Wave”, immagine che rappresenta la capacità dell’industria turistica di non arrestarsi mai ma di modificarsi e riemergere anche quando forze significative, come il cambiamento climatico, impongono delle rotte inesplorate. Tutto ciò si traduce in una grande attenzione verso la sostenibilità e verso i viaggi consapevoli, quelli in cui l’approccio sarà rispettoso e autentico. “Big Wave” è anche simbolo di generazione e “ri-generazione”. Purifica, rinnova ma soprattutto alimenta e crea opportunità. Al tempo stesso è monito imponente per l’uomo e le sue azioni verso la natura, per non dimenticare mai che un turismo sostenibile e rispettoso è la chiave di volta per l’equilibrio e la convivenza in perfetta armonia. Territori, comunità, nuove tecnologie sono alla ricerca dell’armonia in un dialogo continuo con il pianeta>>.

In scaletta oltre 90 eventi, distribuiti in sei sale, con 200 relatori provenienti da tutto il mondo.

Anche quest’anno, con il prezioso contributo del Comitato Scientifico, è stato ha messo a punto un programma ricco e interessante, per ispirare gli addetti ai lavori e anticipare i bisogni dei consumatori.

Tra le novità di questa edizione, infine, ci saranno le “Pillole di cultura”, momenti dedicati alla musica e al teatro. Qualche nome? Alessandro Quarta, uno dei violinisti più famosi al mondo e Raffalele Casarano, tra i più talentuosi interpesti della New Jazz Generation Italiana e gli attori Fabio Rubino (al suo attivo lavori Cinzia TH Torrini e Pupi Avati) e Deborah De Blasi (fondatrice dell’associazione socio-culturale Accademia della Minerva).

Questo il link per scaricare il programma:

https://www.btmitalia.it/it/program/

Hits: 1

Correlati