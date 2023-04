Condividi subito la notizia

Conclusa la manutenzione del viadotto “La Rossa” sul raccordo Sicignano-Potenza secondo i tempi previsti. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra che rammenta l’investimento di 5 milioni di euro necessario a garantire le opere di risanamento e di protezione dell’impalcato e la realizzazione del sistema di raccoglimento dell’acqua di piattaforma.

La completa viabilità è stata ripristinata per un tratto di circa 1 chilometro e mezzo tra gli svincoli di Vietri di Potenza e Buccino. L’intervento sul viadotto assicura gli indispensabili criteri di sicurezza e percorribilità a potenziamento dell’intera infrastruttura autostradale.

L’opera fa parte di un intervento complessivo, finanziato dalla Regione, di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell’itinerario Basentano, compreso il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, indirizzato all’innalzamento dell’accessibilità alla città Capoluogo di Regione. Per lo specifico lotto in questione sono stati investiti 40 mln di euro.

“Continuiamo a seguire i cantieri – afferma l’assessore Merra – per assicurarci che tutto proceda come da cronoprogramma. Stiamo programmando nuovi sopralluoghi da effettuarsi nelle prossime settimane per il monitoraggio delle attività e per prevenire qualsiasi imprevisto. La graduale dismissione dei cantieri avvicina l’obiettivo di finalizzazione dell’arteria che restituirà all’utenza e alla comunità una strada ottimizzata per fruibilità e sicurezza”.

L’assessore Merra ricorda che “complessivamente sono stati investiti dalla Regione più di 100 mln di euro per intervenire su 20 viadotti e 3 gallerie. Si tratta di azioni fondamentali per la viabilità regionale che necessita di strade e collegamenti all’altezza dei suoi bisogni e delle sue aspettative”.

Hits: 2

Correlati