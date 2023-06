Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Una piacevole novità quella della celebrazione del 2 Giugno 2023, nella nostra città. L’evento, programmato dal Centro Sociale del neo Presidente Alcibiade (Dino per gli amici) Jula, di Piazza Umberto I°, vedrà la partecipazione del Corpo e Fanfara dei Bersaglieri, che animeranno tutto il pomeriggio e la serata della festa della Repubblica. Questo in particolare il programma che ci ha fornito il Cavalier Giuseppe Quinto, meglio conosciuto come Rickman, parte attiva dell’organizzazione: alle ore 18,00 arrivo dei Corpo dei Bersaglieri, accolto dal pubblico nella piazza Umberto I°, il salotto della nostra città. Dalle ore 18,00 alle ore 19,00, sfilata “ di passo e di corsa” del Corpo, da Piazza Umberto a Piazza dei Caduti dove esiste il Monumento agli eroici soldati caduti in operazioni belliche, della nostra città. A seguire l’esecuzione degli inni patriottici e l’impartizione della Santa Benedizione da parte del Parroco di Sant’Antonio, don Mattia Albano con un breve discorso da parte di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Domenico Albano, prima del saluto di benvenuto al glorioso Corpo dei Bersaglieri, da parte dei Presidente Jula, del centro Sociale di Piazza Umberto I°. La serata proseguirà con una breve piacevole esibizione da parte della Fanfara dei Bersaglieri nell’atrio del Palazzo Giannantonio, sede del Municipio Comunale. La serata continuerà alle 19.30, con la sfilata “ di passo e di corsa” da Palazzo Giannantonio fino a Piazza Umberto I°, dove è prevista l’esibizione della Fanfara (19,30 – 20,30). La gioiosa manifestazione che onorerà la Festa della Repubblica del 2 Giugno nella nostra città, si concluderà ( 20,30 – 21,30) con la spettacolare sfilata da Piazza Umberto I°, attraversando Corso Margherita e fino a Piazza Sant’Antonio Abate con ritorno nella piazza di partenza. Un bell’esordio del suo mandato, in una giornata storica della nostra Repubblica – ci preme sottolineare – quello del neo Presidente del Centro Sociale, Dino Jula, eletto solo da qualche giorno alla guida di una Associazione che, nel suo programma, si prefigge aggregazione dei cittadini che concorrono alla promozione del proprio territorio in un progetto di integrazione con autorità civili, religiose e di volontariato, apartitico e aconfessionale, come recita lo statuto. Un importante evento per la nostra città quindi, che sicuramente sarà onorato dalla partecipazione di gran parte della nostra popolazione, sempre attenta e disponibile a presenziare a manifestazioni di grande spessore, come appunto quella della Festa della Repubblica del 2 giugno, quest’anno arricchita dalla straordinaria partecipazione del Corpo e fanfara dei Bersaglieri.

